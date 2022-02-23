БАНГКОК, 23 фев — ПРАЙМ. Таиланд отменит с 1 марта обязательный в настоящее время второй ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных путешественников, прибывающих в страну по бескарантинным программам, заявил в среду на брифинге в Доме правительства в Бангкоке официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 доктор Тхависин Висануйотхин. Израиль с 1 марта будет пускать в страну не вакцинированных туристов

"Сегодня на заседании Центра по предложению министерства туризма и спорта был рассмотрен вопрос об облегчении режима въезда в Таиланд по бескарантинным программам как для международных путешественников, так и для граждан Таиланда, возвращающихся в страну", — сказал он.

"Принято решение с 1 марта отменить второй ПЦР-тест по прибытии, который сейчас делается на пятый день пребывания в Таиланде, и заменить его антигенным тестом, который путешественник может сделать самостоятельно, приобретя соответствующий комплект для тестирования. Естественно, с 1 марта не будет и необходимости бронировать и оплачивать второй отель, как это приходится делать сейчас", — добавил Висануйотхин, пояснив также, что все международные путешественники, которые будут самостоятельно проводить второй тест антигенным тестовым комплектом, будут обязаны зарегистрироваться на интернет-сайте или скачать приложение "Мо Чана" (Mor Chana, "Врачи Победят"), и загрузить результаты самостоятельно проведенного теста на сайт или в приложение.

"Принято решение сократить объем обязательного покрытия страховки с ковидным расширением, без которой невозможно получить разрешение на въезд в Таиланд через сайт Thailand Pass, с 50 до 20 тысяч долларов", — сообщил представитель правительственного Центра по борьбе с COVID.

По его словам, "все эти изменения вступят в силу 1 марта, то есть с этого числа они будут уже применяться при оформлении разрешения на въезд в Таиланд через сайт и приложение Thailand Pass".

В настоящее время полностью вакцинированные международные путешественники, въезжающие в Таиланд по бескарантинной программе Test and Go ("Делай тест и иди"), открытой с 1 февраля для граждан всех стран, включая Россию, а также по программе "туристическая песочница", в рамках которой путешественники обязаны первые 7 дней пребывания в стране находиться на территории той туристической зоны ("песочницы"), в которую они первоначально прибыли, или на территории других "песочниц", обязаны проходить два ПЦР-теста по прибытии: в первый и на пятый день пребывания, причем отели из особого списка, в которых делаются тесты, на первые и пятые сутки необходимо бронировать и плачивать заранее, внося затем информацию о заказе и платеже в систему Thailand Pass.

По словам Висануйотхина, Россия остается на первом месте среди стран мира по количеству граждан, прибывающих на отдых в Таиланд. Только в течение первых трех недель февраля в страну въехали более 12,5 тысячи россиян, сказал он.