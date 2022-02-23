КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции в среду в Киеве, что санкции ЕС могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу. В Польше оценили возможность введения собственных санкций против России

Он пояснил, что, "к сожалению, санкции должны быть очень мощными".

"Я, как сосед России, ведь Польша граничит с Калининградской областью, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России", — сказал он.

Вместе с тем, Дуда отметил, что лично знает многих россиян и уверен в их мирных амбициях. Он считает, что "россияне, обычные жители большого российского государства, хотят жить в спокойствии, не хотят сражаться, хотят строить свое будущее, хотят рассматриваться в качестве хороших и честных людей, как просто граждане мира".