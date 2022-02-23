Москва, 23 фев — ПРАЙМ, Александр Логунов. Отмена карантина для прибывающих в Италию из неевропейских стран с 1 марта снимает ограничения на въезд для российских туристов, заявил РИА Новости источник в правительственных структурах Италии. Италия выдаст COVID-сертификат привитым "Спутником V" после бустера

"Россияне могут приезжать, потому что список стран (разделенных по ограничениям на въезд – ред.) по факту больше не существует. Если они вакцинировались препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, они должны делать тесты, чтобы получить green pass для похода, например, в ресторан или музей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, принятое накануне минздравом распоряжение говорит о том, что "неевропейские граждане будут следовать тем же правилам, что и прибывающие из Европы".

Аналогическую информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе министерства туризма Италии.

Во вторник министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал постановление, которое отменяет карантин из-за COVID-19 для прибывающих из всех неевропейских стран. Распоряжение вступает в силу с 1 марта.

В начале февраля Сперанца заявлял, что иностранные граждане, приехавшие в Италию и сделавшие ранее прививки от коронавируса даже препаратами, до сих пор не признанными на Апеннинах, смогут теперь получить доступ к основным услугам после теста на COVID-19. По его словам, Италия таким образом признает статус вакцинирования за лицами, прибывающими из стран с иными правилами вакцинации. От них потребуется сделать дополнительный тест на коронавирус, после чего они получат доступ к услугам, для которых в Италии требуется "усиленный" green pass.

Он необходим при заселении в отели и другие предприятия гостиничного бизнеса, а также во время посещения ресторанов. Такой сертификат потребуется для проезда на железнодорожном, водном и авиатранспорте, а также при пользовании городским общественным транспортом, включая метро, автобусы и трамваи.

В среду премьер Италии Марио Драги заявил, что правительство не собирается продлять режим ЧС после 31 марта.