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https://1prime.ru/business/20220224/836153094.html
Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов
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Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов, сообщается на сайте госпредприятия по обслуживанию воздушного пространства "Украэрорух". "Оказание услуг по... ПРАЙМ, 24.02.2022
транспорт, бизнес, новости, украина, авиакомпании
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов, сообщается на сайте госпредприятия по обслуживанию воздушного пространства "Украэрорух".
"Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается. Об изменениях относительно использования воздушного пространства Украины будем сообщать дополнительно", — говорится в сообщении.