МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов, сообщается на сайте госпредприятия по обслуживанию воздушного пространства "Украэрорух". Россия закрыла воздушное пространство близ Украины для гражданских судов

"Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается. Об изменениях относительно использования воздушного пространства Украины будем сообщать дополнительно", — говорится в сообщении.