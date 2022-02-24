МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники. Это следует из соответствующего уведомления российских авиавластей, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов

"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники в районе, ограниченном координатами… далее по западной границе Украины… далее по западной границе Республики Беларусь", — отмечается в уведомлении.

При этом запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

Отменены, в частности, все рейсы из аэропорта Ростов-на-Дону.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта "Платов". Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы", — сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний.

Президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Глава государства добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.