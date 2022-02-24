МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Девелоперы пока не собираются сворачивать запуск новых проектов и подтверждают планы по вводу уже начатых новостроек, рассказали застройщики, опрошенные РИА Недвижимость. Эксперты предсказывают падение цен на недвижимость

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля.

Президент группы компаний "Основа" Александр Ручьев заявил, что не видит рисков как по выполнению обязательств перед действующими клиентами, так и по выводу новых проектов. "Все наши планы сохраняются, в первом полугодии мы готовимся вывести четыре объекта. На все новые и все текущие проекты у нас в полном объеме получено проектное финансирование", — сказал Ручьев.

Призвал не беспокоиться своих клиентов и заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов. По его словам, жилые объекты возводятся на кредитные средства, реализация не зависит от текущей динамики продаж. Банки обеспечивают постоянное финансирование строительных работ по всем комплексам.

"Компания не меняет планы и продолжает реализацию всех своих объектов и подготовку к запуску новых проектов. В марте планируется вывод в продажу двух новых комплексов", — отметил Нюхалов.

Девелоперы ПИК, "Самолет", МИЦ, Sezar Group, "Инград", Capital Group, "А101", "ВекторСтройФинанс" также подтвердили, что на сегодняшний день все процессы идут в штатном режиме. При этом управляющий партнер компании "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский все же не исключил, что у некоторых игроков рынка могут возникнуть определенные проблемы из-за ухудшающейся ситуации на рынке.

"Из-за высоких цен и снижения доходов населения квартиры будут покупать меньше. Значит, и строить будут меньше. Конкретные прогнозы сейчас вряд ли кто-то возьмется давать", — заключил Колочинский.