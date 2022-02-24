МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Общая транспортная обстановка на юге России расценивается оперштабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время, сообщает российский Минтранс.

Ведомство отмечает, что под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева прошло совещание оперативного штаба по организации работы транспортной отрасли на юге страны. В работе штаба приняли участие руководители подведомственных организаций Минтранса России, Общероссийского народного фронта, РЖД, "Аэрофлота" и других структур.

"Общая транспортная обстановка на Юге России расценивается штабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" привлекает дополнительные широкофюзеляжные самолеты большей вместимости, которые начнут выполнять рейсы из аэропорта Сочи, сообщает Минтранс РФ.

"ПАО "Аэрофлот" привлекает дополнительные широкофюзеляжные самолеты большей вместимости, которые начнут выполнять рейсы из аэропорта Сочи", — говорится в сообщении.

В РЖД подтвердили готовность оперативно вывозить пассажиров по железной дороге к аэропортам или до места их проживания, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Ранее в четверг в РЖД сообщали, что ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов юга России, в том числе Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи, а цены на билеты будут зафиксированы.

"ОАО "РЖД" подтвердили готовность оперативного вывоза пассажиров по железной дороге к другим аэропортам или до места проживания пассажиров", — говорится в сообщении министерства.

ЗАТРУДНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКОЙ РАБОТЫ 11 АЭРОПОРТОВ, РЕШАЮТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА — МИНТРАНС РФ

СИЛАМИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И ВОЛОНТЕРОВ НАЛАЖИВАЕТСЯ РАБОТА В АЭРОПОРТАХ И ВОКЗАЛАХ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ — МИНТРАНС РФ

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