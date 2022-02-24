МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Сеть ресторанов Mcdonalds на Украине закрывает все свои заведения в стране, следует из поста компании в Instagram в четверг. Российские банки проводят все клиентские операции в обычном режиме

"Мы оставляем закрытыми все наши рестораны на Украине. Наши сотрудники остаются дома, со своими родными ради их безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разорвала дипломатические отношения с РФ. Как говорится в сообщении украинского информагентства УНИАН в Telegram, Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.