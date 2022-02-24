МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Бытовая техника — в том числе и один из инвестиционных форматов покупок на рынке в РФ, и при сохранении волатильности валютных курсов ритейлеры не исключают увеличение спроса на неё, сообщили РИА Новости представители рынка. Британия ограничила возможности россиян по размещению средств в банках

"Мы видим рост спроса на фоне традиционных для россиян "гендерных" праздников февраля и марта. Техника, как показывает предыдущий опыт, является одним из инвестиционных форматов покупок, и при сохранении волатильности на (валютном — ред.) рынке не исключаем дальнейшее увеличение спроса", — сообщили в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

В связи с этим встаёт вопрос удовлетворения этого спроса. В компании отметили, что в том числе надо учитывать пока еще нестабильную ковидную ситуацию, которая продолжает влиять на глобальное производство и дистрибьюцию и отражается на всех странах. Такая положение существует уже не первый год, и в ряде товарных категорий компания хотела бы видеть более высокие поставки на российский рынок, добавил он.

Также высокий спрос влияет на цены. Так, источник на рынке заявил агентству, что цены на iPhone ритейлеры уже дважды повышали, и будут повышать еще. Спрос, по данным источника, действительно высокий.

Старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании "Связной" Алексей Вуколов также отметил, что изменение курса валют не может не сказаться на возможном повышении цен, но помимо этого фактора ритейлеры будут оценивать полный комплекс изменений на рынке.

"Мы находимся в стандартном деловом контакте с вендорами производителями электроники. В рамках вопросов поставок идет рабочий процесс с уточнением графика поставок", — заключил Вуколов.