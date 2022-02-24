ЛОНДОН, 24 фев — ПРАЙМ. Британская компания Минторг США разъяснил, каких отраслей и товаров коснутся санкции

"Мы наращивали источники поставок (титана — ред.) в течение последних нескольких месяцев и делали запасы российского сырья… Мы можем получать титан из других источников и предполагаем, что в течение некоторого времени мы не будем ввозить титан из России", — сказал он газете Daily Telegraph.

Ранее в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о введении санкций против России в связи со специальной военной операцией в отношении Украины. В частности, Британия запретит экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд высокотехнологичного и критически важного оборудования и компонентов в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.