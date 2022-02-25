МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Если в воздушном пространстве России сейчас находятся самолеты Британии, они смогут долететь до пункта назначения, ограничения коснутся только рейсов, которые будут осуществляться после введения запрета, сообщил РИА Новости источник, близкий к авиавластям России. Россия ограничивает использование воздушного пространства для Британии

В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании. В пятницу РФ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.

"В случае, если британские самолеты сейчас находятся в российском воздушном пространстве, они могут долететь до места назначения, курс менять не потребуется, ограничения коснутся следующих самолетов", — сказал источник.