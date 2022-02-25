МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Крупные торговые федеральные и региональные сети создали в магазинах и распределительных центрах запас основных социально значимых товаров, он рассчитан минимум на 40 дней и регулярно поддерживается и обновляется, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. Кремль высказался о последствии санкций для экономики и реакции на них

"Крупными федеральными и региональными сетями создан и постоянно поддерживается, и регулярно обновляется товарный запас в магазинах и в распределительных центрах по основным социально значимым категориям минимум на 40 дней торговли. Бакалейные товары (макароны, гречка и т.д.) — на 50-70 дней, средства гигиены — свыше 70 дней", — отметили в министерстве.

Также сообщается, что федеральные и региональные торговые сети готовы организовать работу по ускорению доставки товаров в магазины в случае необходимости.

"В случае необходимости торговые предприятия готовы организовать работу по ускорению доставки товаров в магазины", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в первую волну пандемии — весной 2020 года российская торговля "показала способность оперативно "закрывать" внезапные всплески спроса на различные товары (гречка, туалетная бумага, охлажденное мясо кур)".

"Этот период позволил отработать все механизмы для бесперебойного гарантированного насыщения торговых объектов и обеспечения спроса населения на все товары первой необходимости", — добавляют в Минпромторге.

Для оперативного управления ситуацией работает штаб, в который входят представители Минпромторга, Минсельхоза, федеральных и региональных торговых сетей, а также региональных министерств торговли.

Кроме того, в министерстве рассказали, что предприятия потребительского рынка в России работают в штатном режиме, особое внимание уделяется торговым сетям и магазинам в южных регионах.

"Предприятия потребительского рынка в стране работают в штатном режиме. Особое внимание уделяется торговым сетям и магазинам в южных регионах — Ростовской, Воронежской, Белгородской областях, Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе", — говорится в сообщении.