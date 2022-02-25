ЛОНДОН, 25 фев — ПРАЙМ. British Airways отменила рейсы в сообщении с Россией, следует из данных на сайте и службы поддержки авиакомпании. Россия ограничивает использование воздушного пространства для Британии

Так, в период с 25 февраля по 7 марта отменены все рейсы из Лондона в Москву и из Москвы в Лондон.

Корреспонденту РИА Новости, имеющему билет на рейс Лондон-Москва 27 февраля, также пришло уведомление об отмене рейса.

Ранее в пятницу газета Independent со ссылкой на генерального директора группы IAG, куда входит British Airways, Луиса Гальего сообщила, что группа отказалась от использования воздушного пространства России в связи с ответом российских авиавластей на британские санкции против "Аэрофлота".

В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 11.00 мск 25 февраля.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.