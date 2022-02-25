МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чехия в пятницу примет решение о закрытии своего воздушного пространства для некоторых авиакомпаний РФ, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала. Власти Польши готовятся к закрытию неба для российских авиакомпаний

"Минтранс республики сегодня (в пятницу) примет решение о закрытии воздушного пространства республики для некоторых российских авиакомпаний. Решение будет приниматься в сотрудничестве с Польше", — сказал премьер.