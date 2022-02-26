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https://1prime.ru/business/20220226/836181181.html
DELL приостановила продажу продукции в России и на Украине
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Американская компания-производитель электроники DELL приостановила продажу продукции в РФ и на Украине. "Мы приостановили продажу продукции на Украине и в России. Мы продолжим... ПРАЙМ, 26.02.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Американская компания-производитель электроники DELL приостановила продажу продукции в РФ и на Украине.
"Мы приостановили продажу продукции на Украине и в России. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие действия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.