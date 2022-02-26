МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Американская компания-производитель электроники DELL приостановила продажу продукции в РФ и на Украине.

"Мы приостановили продажу продукции на Украине и в России. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие действия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.