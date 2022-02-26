МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Эффективность вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" против тяжелых случаев COVID-19, которые вызваны штаммом "омикрон", по последней информации, составляет около 89%, а если человек сделал еще и бустерную инъекцию, то 93-94%, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Голикова рассказала о пользе коллективного иммунитета в России

"Могу сообщить последние данные, что эффективность "Спутника V" по отношению к тем вариантам "омикрона", которые последние месяцы у нас циркулируют, по совместным данным с ведущими клиниками Москвы и по нашему сиквенсу. Если человек был провакцинирован "Спутником V", защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%", — отметил он.

Гинцбург добавил, что защита от заражения коронавирусом действительно не очень высокая, около 56%. Он уточнил, что повысить этот показатель должна помочь назальная форма вакцины.