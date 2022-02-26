2022-02-26T03:57:40+03:00

2022-02-26T03:57:40+03:00

2022-02-26T03:57:40+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220226/836182248.html

МИД Британии рекомендует не ездить в регионы Северного Кавказа

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИД Великобритании из соображений безопасности рекомендует воздержаться от поездок в Чечню, Ингушетию и Дагестан, а также в ряд районов Ставрополья. ПРАЙМ, 26.02.2022

бизнес, новости, туризм, великобритания, чечня, дагестан, северный кавказ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60