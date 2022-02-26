МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. МИД Великобритании из соображений безопасности рекомендует воздержаться от поездок в Чечню, Ингушетию и Дагестан, а также в ряд районов Ставрополья.
https://1prime.ru/business/20220226/836182248.html
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. МИД Великобритании из соображений безопасности рекомендует воздержаться от поездок в Чечню, Ингушетию и Дагестан, а также в ряд районов Ставрополья.
https://1prime.ru/business/20220226/836182248.html
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