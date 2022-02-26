МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. В "тревожном" наборе, который люди запасают "на всякий случай", должны быть деньги, вода и продукты, рассказал в интервью радио Sputnik председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин. В приграничных с Украиной регионах России заметно вырос спрос на жилье

Приведя в пример некоторых жителей граничащих с ДНР и ЛНР российских регионов, которые начали создавать дома запасы, эксперт объяснил, что кризисы, подобные нынешнему, обычно заканчиваются быстро. "Поэтому не стоит думать, что будут закрываться магазины и прочее. Единственное, что действительно стоит сделать, – это снять в банкомате какую-то часть денег. Нужно иметь наличные, потому что в таких условиях могут быть проблемы и сбои в работе банковских систем или даже кибератаки на серверы. Этого исключать нельзя", – считает Гринин.

"Скорее всего, если вы пойдете сейчас покупать продукты питания, то они вам потом не понадобятся. Вы их потом будете потихонечку доедать еще долгое время. Поэтому следует купить те продукты питания, которые могут долго лежать и не портиться. Важно, чтобы они могли долго лежать и без холодильника, поскольку возможны какие-то техногенные проблемы, и все содержимое холодильника может пропасть. Если что и покупать про запас, то это крупы, консервы и так далее", – дал совет эксперт.