МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Шедшее в Черном море грузовое судно под флагом Панамы, которое принадлежит японской компании, оказалось повреждено в результате попадания в него снаряда, один член экипажа получил ранение, передает Киодо. Посол: Киев может предложить Турции закрыть России доступ к проливам

Как отмечается в сообщении агентства, на борту поврежденного судна "Namura Queen" экипаж из 20 человек. Пострадавший – гражданин Филиппин – ранен в плечо. Угрозы жизни нет.

Судно сейчас идет самостоятельно в направлении Турции, где оценят повреждения.

Других деталей пока не приводится.