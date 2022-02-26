МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российским туристам, отдыхающим в Болгарии, предложат альтернативные рейсы для возвращения домой с пересадкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист". Болгария закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Болгария с 26 февраля закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщили в болгарском минтрансе.

"Это очень печальное решение, которое создает неудобства для возвращения домой наших туристов, отдыхавших на горнолыжных курортах в Банско. Начиная с сегодняшнего дня все заезды в Болгарию на рейсах российских перевозчиков будут отменены с полным возвратом денежных средств. Тем туристам, которые находятся в Болгарии, будут предложены альтернативные рейсы для возвращения домой с пересадкой", — рассказали в туроператоре.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.