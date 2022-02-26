МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. РЖД в субботу назначили шесть дополнительных поездов и готовы предоставить 4,8 тысячи дополнительных мест в поездах из городов Юга России, на завтра назначат ещё девять составов и 8 тысяч мест, сообщает компания. Сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам

"РЖД готовы предоставить сегодня 4800 дополнительных мест в поездах из городов Юга России, назначено шесть дополнительных поездов. Завтра будет предоставлено 8000 мест, и назначено девять дополнительных поездов", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Там уточнили, что при необходимости РЖД готовы увеличить и этот объем. "Уже передислоцируем из других регионов свободный подвижной состав", — отметили в компании.

Компания напоминает, что все билеты поступают в продажу по фиксированным ценам, а обслуживание пассажиров на вокзалах осуществляется в штатном режиме. Ведется постоянный контроль за количеством пассажиров и их распределением в залах ожидания, работают все комнаты длительного отдыха, комнаты матери и ребенка, открыты дополнительные билетные кассы по всей сети РЖД, а также увеличено количество дежурных у справочно-информационных терминалов.

Как сообщалось в четверг, РЖД 24 февраля организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву, в пятницу были готовы предложить ещё около 5 тысяч мест.