МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российским туристам, которые находятся в зарубежных странах, где закрыто воздушное сообщение с РФ, необходимо зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник", сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, которые сейчас находятся за границей. Памятка касается стран Европы, где из-за санкций Евросоюза могут или начались остановки полетов в Россию, а также из-за закрытия аэропортов и воздушного пространства на юге России.

Ростуризм рекомендует организованным туристам в случае нахождения на отдыхе за границей и возвращения домой через закрытые аэропорты обращаться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения, а также зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник". Уточняется, что самостоятельным туристам необходимо обратиться в представительства авиакомпаний и консульства России в зарубежных государствах. При нахождении на отдыхе в регионах России, где были временно закрыты аэропорты, Ростуризм также рекомендует организованным туристам обратиться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения.

"В настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов возвращения туристов", — уточняется в памятке.

Самостоятельным туристам, находящимся на отдыхе на юге России, также необходимо обратиться в представительства авиакомпаний и отелей, где они проживают.

"В настоящее время Минтрансом РФ ведётся работа по организации дополнительных железнодорожных, автобусных и авиамаршрутов", — сообщает Ростуризм.

Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства.