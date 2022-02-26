ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — ПРАЙМ. Эстония решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, сообщил в субботу министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Эксперт назвал последствия закрытия неба Польши, Болгарии и Чехии

"Эстония присоединяется к польской инициативе и намерена запретить всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство. Мы готовим предложение к соответствующему решению, после чего планируется закрыть воздушное пространство. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", — сказал Аас порталу эстонского телерадиовещания ERR

Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины.