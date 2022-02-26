МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия ограничивает полеты в РФ авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии в связи с недружественными решениями авиавластей этих стран, сообщает Росавиация. Эксперт назвал последствия закрытия неба Польши, Болгарии и Чехии

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", — говорится в сообщении.

"Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России", — добавляет Росавиация.

Как уточняется, полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.