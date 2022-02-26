МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в субботу вечером, заявил министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис. Россия ограничила небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии

"Принципиальное решение между министрами транспорта стран Балтии есть… Министерство (транспорта Литвы — ред.) представило проект решения правительства, заседание планируется сегодня вечером. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто. Пока этого нет ни в одной стране, но это только вопрос часов", — написал Скуодис в Facebook.

Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины.