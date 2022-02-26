МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Румыния закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, заявил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару. Литва закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

"Румыния начала процедуру приостановления права на полеты над своей территорией, а также права на посадку на территории Румынии, для самолетов, принадлежащих компаниям из Российской Федерации. Эта процедура будет проведена в течение этого дня", — заявил Кэрбунару на брифинге.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран, в частности Болгария, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, уже объявил о закрытии своего воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний.