МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует выполнить спецрейсы из Европы для возвращения граждан РФ, сообщает перевозчик.

"Аэрофлот" планирует выполнить специальные рейсы из ряда европейских городов для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом", — говорится в сообщении.

Как уточняется, 4 марта состоится рейс SU2072/2073 Москва — Ларнака (Кипр) — Москва. Воспользоваться рейсом из Ларнаки в Москву могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты "туда-обратно" любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.

Для переоформления билетов "Аэрофлота" необходимо обратиться в контакт-центр или в офисы собственных продаж авиакомпании. Для переоформления билетов других российских авиакомпаний пассажирам необходимо обратиться к перевозчику, изначально оформившему билет.

Иностранные граждане, желающие воспользоваться рейсом из Москвы в Ларнаку, могут приобрести авиабилеты на сайте авиакомпании, в контакт-центре "Аэрофлота" или в офисах собственных продаж.

Также совместно с Росавиацией прорабатывается возможность выполнения рейсов: 3 марта SU7553 Париж — Москва (Шереметьево), SU7031 Будапешт — Москва (Шереметьево); 6 марта SU7031 Женева — Москва (Шереметьево), SU7323 Мюнхен — Москва (Шереметьево), SU7551 Амстердам — Москва (Шереметьево).