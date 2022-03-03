МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Арестовать активы иностранных компаний в России, решивших уйти с российского рынка, предложил глава организации "Общественная потребительская инициатива", зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, обратившийся с соответствующей просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщают "Известия". Япония решила заморозить активы четырех российских банков

По словам Павлова, ряд зарубежных компаний, решивших уйти с российского рынка в связи с событиями на Украине, "существенно ущемляют права и законные интересы российских граждан".

Он отмечает, что компании, объявив о прекращении своей деятельности в России и останавливая поставки, "при этом ни о каких гарантиях или механизмах защиты, которые обеспечивали бы интересы российских покупателей, они не говорят".

Ссылаясь на закон "О защите прав потребителей", Павлов призывает провести проверки компаний, покинувших российский рынок или планирующих его покинуть, на предмет наличия у них денежных средств, запасов продукции и других активов, которые требуются для исполнения обязательств перед российскими потребителями, арестовать это имущество, а также побудить зарубежные компании реализовывать специальные программы по исполнению своих гарантийных обязательств в течение всего срока, предусмотренного законом.