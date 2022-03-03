МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Цены на туры в Турцию в марте выросли на 80%, в Египет — на 65% по сравнению с серединой февраля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации рассказали, что средний чек купленного десятидневного пакетного тура в Турцию с заездом в конце февраля составлял всего 73,7 тысячи рублей на двоих на "все включено" в отель три звезды. "Результаты мониторинга систем бронирования туроператоров, проведенного 3 марта показали: тур в Турцию на 10 дней с вылетом в ближайшие дни минимально стоит 127,6 тысячи рублей на двоих. Из этого ясно, что цены на туры в Турцию увеличились по сравнению с серединой февраля более чем на 80%", — уточнили в АТОР.

Туроператоры отметили, что за отдых в турецких отелях категории четыре и пять звезд нужно будет заплатить еще больше.

Так, за путевку на двоих в Турцию в четырёхзвёздочный отель на "все включено" с вылетом 9 марта на семь ночей придётся отдать от 177,5 тысячи рублей, в отель пять звёзд – от 182 тысяч рублей.

"Тур в Египет на 10 дней на двоих на "все включено" в отель три звезды в конце февраля можно было купить за 80,7 тысячи рублей. Такой же тур в Египет с вылетом в ближайшие дни стоит уже 134 тысячи рублей. Это рост на 65%. Подчеркнем, речь здесь только о самых дешевых предложениях. Среди предложений туроператоров сейчас есть и туры в Египет в отель три звезды на 10 дней за 250 тысяч рублей на двоих", — указали в ассоциации.

"Главная причина удорожания – падение курса рубля к мировым валютам. Напомним, туроператоры платят отелям в евро в Турции и в долларах в Египте", — заключили в АТОР.