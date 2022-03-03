МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 4 марта выполнит спецрейсы для вывоза россиян из Будапешта и Ларнаки, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" обновляет расписание специальных рейсов из европейских городов для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом. Планируются к выполнению: 4 марта SU2073 Ларнака — Москва (Шереметьево), SU7031 Будапешт — Москва (Шереметьево)", — говорится в сообщении.

Воспользоваться рейсом из пунктов Европы в Москву могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты "туда-обратно" любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.

На данный момент ряд стран Евросоюза, США и Канада закрыли небо для российских самолетов в связи со операцией РФ на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.