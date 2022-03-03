МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" на фоне расторжения соглашения с Sabre заявил, что продолжит обеспечивать перевозку пассажиров.

Американская система бронирования билетов Sabre ранее разорвала соглашение с "Аэрофлотом".

"Аэрофлот" продолжит обеспечивать перевозку пассажиров. Компания сотрудничает с рядом провайдеров дистрибутивных систем, а также располагает собственной системой сервисов NDC, позволяющей агентам по продаже напрямую взаимодействовать с авиакомпанией", — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.