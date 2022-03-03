ЕРЕВАН, 3 мар — ПРАЙМ. Власти Армении опровергли сообщение ряда Telegram-каналов о якобы аресте самолета российской авиакомпании S7, сообщило госагентство "Арменпресс".

Ранее в Telegram-каналах написали, что "S7 Airlines отменила абсолютно все международные рейсы на самолётах Airbus после того, как ее борт был арестован в Ереване". Отмечалось, что лизингодателем арестованной машины является SMBC Aviation Capital — дублинское лизинговое подразделение японской фингруппы Sumitomo Mitsui.

"Нет, ничего подобного нет. Эта информация об аресте или задержании самолета не соответствует действительности. Ничего подобного не было", — сказал агентству начальник управления политики в области железнодорожного, водного и воздушного транспорта Армении Вардан Чилингарян.

Он уточнил, что в Ереване приземлился самолет, в связи с дальнейшим рейсом которого "есть проблемы с документацией". "Эти проблемы сейчас выясняются", — отметил Чилингарян.

Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются, в том числе, на действующие контракты с европейскими лизингодателями.