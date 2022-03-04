МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российские ритейлеры, золотодобытчики и сырьевые компании наиболее защищены по экономическим причинам от дефолтов по облигационным обязательствам, так как обладают запасом ликвидности и юридически могут защитить свои активы за рубежом, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт: бизнес, уходя из России, должен обеспечить выплаты сотрудникам

Однако они допускают, что технические дефолты по евробондам возможны у всех эмитентов "с российскими корнями" из-за сложностей в проведении валютных расчетов.

"Как таковое закрытие торгов не приводит к дефолту, к дефолту приводит невозможность исполнять свои обязательства по кредитам и долговым бумагам", — говорит управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский.

"Предположу, что немногие из российских компаний могут быть близки к такому состоянию, потому что обладают запасом ликвидности, потому что держат активы в России, потому что юридически способны предпринимать меры по защите своих активов за рубежом", — добавляет он.

БИРЖЕВЫЕ РИСКИ

О возможном неисполнении обязательств по бондам в долларах ранее в пятницу уже сообщил "Яндекс". Дело в том, что держатели облигаций "Яндекса" на 1,25 миллиарда долларов в случае приостановки торгов акциями компании на NASDAQ более чем на пять торговых дней получат право требовать их выкупа по номиналу с выплатой начисленных процентов. И если они воспользуются этим правом, то компания не сможет исполнить свои обязательства в полном объеме, пояснял "Яндекс".

NASDAQ приостановила торги акциями российских компаний, в том числе "Яндекса", 28 февраля.

"Учитывая сложности в проведении валютных расчетов, технический дефолт по евробондам возможен по всем эмитентам с российскими корнями, поскольку санкции западных стран довели до ситуации, когда эмитент, имея достаточно средств для расчётов по бондам, не может осуществить выплату", — говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артем Тузов.

"Пока ситуация на самом деле не столь острая, и с большой долей вероятности "Яндекс" сможет найти пути расчетов по бондам, и права выкупа у держателей не возникнет, но предупредить их о возможности такой ситуации "Яндекс" обязан", — объясняет эксперт.

Учитывая скорость введения новых международных санкций, направленных именно на ограничение расчетов с РФ и эмитентами из РФ, гораздо проще сказать, каким эмитентам не угрожает технический дефолт – никаким, считает он.

"Но экспортерам в этом отношении проще, они могут направить денежные потоки от проданных по экспорту товаров на погашение выплат, обходя ограничения по транзакциям валюты в РФ или из РФ", — добавляет Тузов.

"Пожалуй, единственная компания в зоне риска — это TCS Group. Компания сильно зависит от внешнего финансирования в валюте, а большой кредитный портфель столкнется с ростом просрочек по кредитам", — считает руководитель направления по привлечению клиентов брокера "Вектор икс" Артем Дедков. Матвиенко: сенаторы рассматривают первый пакет антисанкционных мер

НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ КОМПАНИИ

Сырьевые компании благодаря высоким ценам на нефть, газ, металлы и удобрения накопили достаточную подушку наличности для обслуживания своих долгов, а рост цен на сырьё продолжится, уверен Дедков.

"Санкции напугали многих, но, напомню, что даже во времена СССР торговля природными ресурсами не останавливалась", — обращает внимание эксперт.

"Закрытие торгов на западных биржах по акциям российских компаний не приводит к дефолту по их обязательствам, это просто снижение их капитализации. Кризисная ситуация, в которой оказалась наша страна, хоть и привела к тотальной распродаже активов, но не ударила сильно по кредитоспособности вышеперечисленных компаний", — добавил Дедков.

С другой стороны, ритейлеры — например, X5, Fixprice — полностью опираются на внутренний спрос и свою сеть магазинов, поэтому наиболее устойчивы, впрочем, как и сырьевые компании — "Роснефть", "Газпром", "Норникель", "Полюс", добавляет Жарский.

Золотодобытчики вообще в привилегированном положении, их продукция пользуется ажиотажным спросом, и цена в 2000 долларов за тройскую унцию может быть вскоре пройдена, считает он.

А такие системообразующие структуры, как Сбербанк, — Too big to fail, он опирается на помощь государства, фактически, на ЗВР, и будет при любых обстоятельствах получать финпомощь, также комментирует эксперт.