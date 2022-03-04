МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Турция не будет закрывать воздушное пространство для России, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

"Анкара не будет закрывать воздушное пространство для России. Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения", — приводит слова министра агентство Anadolu.

Глава турецкой дипломатии также добавил, что Анкара продолжает контакты как с Россией, так и с Украиной.