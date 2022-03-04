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Турция не закроет воздушное пространство для России
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https://россиясегодня.рф
. Турция не будет закрывать воздушное пространство для России, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. "Анкара не будет закрывать воздушное пространство для России. Открытость... ПРАЙМ, 04.03.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, турция, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Турция не будет закрывать воздушное пространство для России, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Анкара не будет закрывать воздушное пространство для России. Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения", — приводит слова министра агентство Anadolu.
Глава турецкой дипломатии также добавил, что Анкара продолжает контакты как с Россией, так и с Украиной.