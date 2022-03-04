Marks & Spencer останавливает поставки продукции в Россию
Marks & Spencer останавливает поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) останавливает поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине, сообщает компания в своем пресс-релизе.
"Учитывая разворачивающийся гуманитарный кризис, связанный со спецоперацией (России – ред.) на Украине, M&S останавливает поставки в российский бизнес нашего турецкого франчайзи", — говорится в сообщении компании.
Британский ритейлер Marks & Spencer был основан в 1884 году. Компания предоставляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне.
Ранее о приостановке работы на территории России сообщили такие ритейлеры, как Hennes & Mauritz (H&M) и Mango.