МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) останавливает поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине, сообщает компания в своем пресс-релизе. Microsoft заявила о приостановке продаж товаров и услуг в России

"Учитывая разворачивающийся гуманитарный кризис, связанный со спецоперацией (России – ред.) на Украине, M&S останавливает поставки в российский бизнес нашего турецкого франчайзи", — говорится в сообщении компании.

Британский ритейлер Marks & Spencer был основан в 1884 году. Компания предоставляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне.

Ранее о приостановке работы на территории России сообщили такие ритейлеры, как Hennes & Mauritz (H&M) и Mango.