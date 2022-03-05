МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Китайцы и до нынешних событий быстро догоняли поставщиков автомобилей из других стран, предложив за последние несколько лет много новых интересных моделей, теперь у них есть все шансы прочно закрепиться на российском рынке, пояснил агентству "Прайм" автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, китайский автопром производит сегодня почти все типы автомобилей и в состоянии заменить европейский автопром на российском рынке, если тот решит хлопнуть дверью окончательно. Особенно, если китайцы будут предлагать конкурентные цены, как это было до сих пор. Такого никто не ждал: что будет, если вы купите авто из Китая

"Корейский автопром пока на ступеньку выше китайского, но высота этой "ступени" невелика, и само ее наличие объясняется тем, что у корейцев есть большая фора — они начали осваивать российский авторынок на несколько десятилетий раньше. У корейских компаний шире модельный ряд и они пока пусть и не принципиально, но опережают китайских конкурентов. В США сейчас именно корейские марки считаются самыми надежными", — подчеркнул Игорь Моржаретто.

К тому же китайские машины, по его словам, дешевле корейских примерно на 10%, а корейские на такой же процент дешевле европейских машин. При этом по дизайну и по технической начинке китайские машины могут смело конкурировать даже с европейцами, не говоря уже о "корейцах". Уже нет такого, что европейская машина может пробегать по России 10 лет, а китайская — несколько месяцев.

Главная проблема отечественного авторнынка сейчас, по мнению автоэксперта, заключается в том, что ни у кого сейчас нет цен. Отсюда и проблема с оплатой за товар.

"Китайские компании тоже приостановили сейчас продажи по причине отсутствия стабильности валютного курса. Машин на складах много, заводы работают, но китайцы ждут, когда установится курс рубля по отношению к доллару или юаню. И тогда они начнут продажи. Они честно предупредили, что поднимут цены, но это не станет шоком для покупателей", — разъяснил Игорь Моржаретто.

По его мнению, ситуация на авторынке России тяжелая: большинство компаний не продает машины в ожидании стабилизации валютного курса. Работает примерно половина предприятий, машины к отгрузке готовы, но главная неопределенность — с ценами и логистикой.

"Но уже сейчас понятно, что автомобили европейских марок поставляться в Россию не будут, по крайней мере, какое-то время, хотя никто из европейских автоконцернов не сказал, что уходят отсюда окончательно. Пока Renault, Citroen, Peugeot, Opel говорят лишь о приостановке продаж", — добавил автоэксперт.