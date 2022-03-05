Автоэксперт Моржаретто: на смену европейским автомобилям придут "китайцы", цены вырастут не сильно
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Китайцы и до нынешних событий быстро догоняли поставщиков автомобилей из других стран, предложив за последние несколько лет много новых интересных моделей, теперь у них есть все шансы прочно закрепиться на российском рынке, пояснил агентству "Прайм" автоэксперт Игорь Моржаретто.
По его словам, китайский автопром производит сегодня почти все типы автомобилей и в состоянии заменить европейский автопром на российском рынке, если тот решит хлопнуть дверью окончательно. Особенно, если китайцы будут предлагать конкурентные цены, как это было до сих пор.
"Корейский автопром пока на ступеньку выше китайского, но высота этой "ступени" невелика, и само ее наличие объясняется тем, что у корейцев есть большая фора — они начали осваивать российский авторынок на несколько десятилетий раньше. У корейских компаний шире модельный ряд и они пока пусть и не принципиально, но опережают китайских конкурентов. В США сейчас именно корейские марки считаются самыми надежными", — подчеркнул Игорь Моржаретто.
К тому же китайские машины, по его словам, дешевле корейских примерно на 10%, а корейские на такой же процент дешевле европейских машин. При этом по дизайну и по технической начинке китайские машины могут смело конкурировать даже с европейцами, не говоря уже о "корейцах". Уже нет такого, что европейская машина может пробегать по России 10 лет, а китайская — несколько месяцев.
Главная проблема отечественного авторнынка сейчас, по мнению автоэксперта, заключается в том, что ни у кого сейчас нет цен. Отсюда и проблема с оплатой за товар.
"Китайские компании тоже приостановили сейчас продажи по причине отсутствия стабильности валютного курса. Машин на складах много, заводы работают, но китайцы ждут, когда установится курс рубля по отношению к доллару или юаню. И тогда они начнут продажи. Они честно предупредили, что поднимут цены, но это не станет шоком для покупателей", — разъяснил Игорь Моржаретто.
По его мнению, ситуация на авторынке России тяжелая: большинство компаний не продает машины в ожидании стабилизации валютного курса. Работает примерно половина предприятий, машины к отгрузке готовы, но главная неопределенность — с ценами и логистикой.
"Но уже сейчас понятно, что автомобили европейских марок поставляться в Россию не будут, по крайней мере, какое-то время, хотя никто из европейских автоконцернов не сказал, что уходят отсюда окончательно. Пока Renault, Citroen, Peugeot, Opel говорят лишь о приостановке продаж", — добавил автоэксперт.
https://1prime.ru/business/20220305/836268027.html