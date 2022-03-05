МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Работодатели иногда вынуждены прибегать к временной приостановке основной деятельности, что сейчас делают некоторые иностранные компании в России, в том числе ИКЕА, H&M и BMW, однако во время простоя они должны выплачивать сотрудникам компенсации не менее двух третей от средней заработной платы, рассказал РИА Новости резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок Андрей Гусев. Сотрудники: магазины ИКЕА закрываются в России на три месяца

За последние несколько дней о приостановке деятельности в России объявили ряд иностранных компаний, среди которых немецкие автоконцерны Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, шведская ИКЕА, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, германский производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие.

"Наиболее часто используемым вариантом работодателем в кризисных ситуациях является временное приостановление деятельности (простой). Время простоя по закону определяется как приостановка работы по причинам "экономического, технологического, технического или организационного характера", — сказал Гусев.

По его словам, законодательство РФ не ограничивает период простоя каким-то максимальным сроком, а значит, работодатель вправе продлевать его по мере необходимости.

"Простой объявляется приказом с объяснением причины, делающей дальнейшую работу невозможной. Во время простоя сотрудникам выплачивается компенсация в размере 2/3 от их средней заработной платы, в то время как правила расчета варьируются: если простой вызван "виной" работодателя, то расчет средней заработной платы должен включать все бонусы и другие переменные части заработной платы", — отметил эксперт.

Если же причина простоя находится вне контроля как работодателя, так и работников, то выплачивается только 2/3 базовой фиксированной заработной платы.

"Если работодатель решит сослаться на независящие от него обстоятельства и сократит выплату до минимальной — может возникнуть спор. Сотрудники могут утверждать, например, что приостановка поставок в Россию является обстоятельством, находящимся в зоне риска работодателя, поскольку поиск поставщиков является коммерческой обязанностью компании. В нынешней ситуации трудно предсказать исход такого спора в суде", — пояснил Гусев.

Также компания может пойти по пути сокращения штата, и тогда по закону работники должны быть обязательно официально уведомлены о предстоящем увольнении за два месяца до даты увольнения. "Помимо зарплаты за период работы перед увольнением (включая суммы премий, надбавок и иных выплат), работнику полагаются компенсации за все неиспользованные отпуска, выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Работник по закону в исключительных случаях имеет право на средний месячный заработок за второй и третий месяц увольнения", — разъяснил Гусев.

Крайняя мера — ликвидация компании, которая приведет к возникновению аналогичных обязательств перед работниками, добавил он.

"Как правило, иностранные компании предусматривают в своих внутренних политиках иные выплаты, поэтому работник имеет шанс получить больше, чем предусмотренный по Трудовому кодексу минимум", — полагает эксперт.