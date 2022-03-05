ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до 26 марта отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Азербайджан и Израиль, сообщает пресс-служба перевозчика. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов

"В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена отменить следующие международные рейсы: в ОАЭ с 4 марта по 26 марта, в Армению с 4 марта по 26 марта, в Азербайджан с 5 марта по 26 марта, в Израиль с 4 марта по 26 марта", — говорится в сообщении.

Ранее "Уральские авиалинии" до конца мая отменили рейсы на остров Пхукет в Таиланде.