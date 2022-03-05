СОЧИ, 5 мар — ПРАЙМ. Все рейсы Анапы и Краснодара отменили до 14 марта из-за ограничений, связанных с приемом и выпуском воздушных судов на юге России, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". "Уральские авиалинии" отменили рейсы в ОАЭ, Армению и Израиль

Ранее оператор информировал, что ограничения, связанные с вылетом и прилетом самолетов на юге России, будут продлены до 14 марта, так как территория этих аэродромов не признана безопасной.

"В настоящее время все рейсы до 03.45 14.03.2022 из аэропортов Краснодар и Анапа отменены", — отмечается в релизе.

При этом уточняется, что альтернативными городами вылета стали Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды. До этих городов оператор предлагает добраться пассажирам отмененных рейсов наземным транспортом – поездами, автобусами. Кроме того, в настоящее время на территории международного сочинского аэропорта по-прежнему функционирует временный хаб, и его работа продолжается в штатном режиме.