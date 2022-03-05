МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для юрлиц за сделки или финансовые операции в их интересах с имуществом, приобретенным преступным путем, которые совершают их бенефициарные владельцы, уполномоченные или должностные лица. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Совет Федерации одобрил пакет законов об амнистии капитала

Закон за эти правонарушения, осуществляемые в целях легализации такого имущества, вводит штраф для юрлиц "в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества" или административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток. При этом в обоих случаях допускается конфискация данного имущества.

Это относится к сделкам, которые совершают в интересах юрлиц их бенефициарные владельцы, а также физлица, уполномоченные действовать от имени юрлица, либо занимающие должность в органах его управления или органах, контролирующих его финансово-хозяйственную деятельность. Юрлица, которые способствуют выявлению правонарушения, проведению административного расследования, а также выявлению, раскрытию и расследованию связанного с ним преступления будут освобождаться от административной ответственности за это правонарушение.

Кроме того, закон предусматривает штраф для юрлиц в размере 300-500 тысяч рублей за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных экономических и принудительных мерах.

Документ входит в пакет правительственных законов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций. Нормы вступают в силу со дня официального опубликования закона.