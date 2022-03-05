Президент России подписал закон об ответственности для юрлиц за сделки с незаконным имуществом
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для юрлиц за сделки или финансовые операции в их интересах с имуществом, приобретенным преступным путем, которые совершают их бенефициарные владельцы, уполномоченные или должностные лица. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон за эти правонарушения, осуществляемые в целях легализации такого имущества, вводит штраф для юрлиц "в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества" или административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток. При этом в обоих случаях допускается конфискация данного имущества.
Это относится к сделкам, которые совершают в интересах юрлиц их бенефициарные владельцы, а также физлица, уполномоченные действовать от имени юрлица, либо занимающие должность в органах его управления или органах, контролирующих его финансово-хозяйственную деятельность. Юрлица, которые способствуют выявлению правонарушения, проведению административного расследования, а также выявлению, раскрытию и расследованию связанного с ним преступления будут освобождаться от административной ответственности за это правонарушение.
Кроме того, закон предусматривает штраф для юрлиц в размере 300-500 тысяч рублей за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных экономических и принудительных мерах.
Документ входит в пакет правительственных законов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций. Нормы вступают в силу со дня официального опубликования закона.
https://1prime.ru/business/20220305/836274825.html