МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Правительство России одобрило приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) акций компании "Дом.РФ", сообщается на сайте кабмина. Эксперты предсказывают падение цен на недвижимость

В сообщении указывается, что приобретение акций компании рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, обеспечивающего высокую ежегодную дивидендную доходность (по итогам последних пяти лет средний уровень – 9,5%).

Ранее Минфин подготовил проект постановления правительства России о докапитализации госкомпании "Дом.РФ" на 50 миллиардов рублей за счет за счет средств ФНБ.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству.