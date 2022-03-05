ПАРИЖ, 5 мар — ПРАЙМ. Ни одна из 15 крупнейших французских компаний, работающих в РФ, не прервала связи с Москвой, сообщает газета Figaro. X5 Group ввела ограничения на продажу определенных продуктов

"В пятницу Эммануэль Макрон принял около пятнадцати руководителей крупных компаний. Никто не разорвал связи с Москвой", — говорится в статье Figaro.

"Нам напомнили, что каждая компания, естественно, свободна размышлять о своем положении и брать на себя ответственность за свою стратегию в России", — сказал один руководителей компаний, который участвовал во встрече в Елисейском дворце. Его словам цитирует издание.

"Но (глава минфина Франции — ред.) Брюно Ле Мэр указал, что во время кризиса представляется более разумным приостановить свою деятельность, чем покинуть страну поспешно, в одностороннем порядке и никого не предупредив", — продолжил собеседник издания.

Среди участников встречи были руководители Société générale, Engie, Airbus, Safran, Arianespace, Thales, Eramet, Air Liquide, Auchan, Danone. Из-за графика ни генеральный директор Total Патрик Пуянне, ни генеральный директор L"Oréal Николя Иеронимус не смогли приехать в Елисейский дворец, пишет газета.

Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.