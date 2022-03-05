МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Компания Danone не планирует останавливать свою деятельность в России, работает в штатном режиме, сообщает ее пресс-служба РИА Новости. СМИ: крупные французские компании пока не разорвали связи с Москвой

"Главными приоритетами компании Danone в России на данный момент являются безопасность наших людей и поддержание бесперебойной работы бизнеса… Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тема" и другими.