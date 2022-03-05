2022-03-05T18:01:00+03:00
2022-03-05T18:04:52+03:00
2022-03-05T18:01:00+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220305/836278863.html
"Победа" приостанавливает полеты за рубеж
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 8 марта приостанавливает выполнение международных рейсов, сообщает перевозчик. "Лоукостер "Победа"… в соответствии с... ПРАЙМ, 05.03.2022
транспорт, бизнес, новости, авиакомпания победа, санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/28/832442873.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/28/832442873.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/28/832442870.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/28/832442870.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/28/832442867.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/28/832442867.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 8 марта приостанавливает выполнение международных рейсов, сообщает перевозчик.
"Лоукостер "Победа"… в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полетов", — говорится в сообщении.