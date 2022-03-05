МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 8 марта приостанавливает выполнение международных рейсов, сообщает перевозчик.

"Лоукостер "Победа"… в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полетов", — говорится в сообщении.