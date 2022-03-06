МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Royal Flight с 5 марта прекратила полеты из России из-за санкций Евросоюза, сообщается на сайте авиакомпании. Оценены потери, которые могут понести иностранные инвесторы в России

"С сожалением сообщаем, что в связи с введенными Европейским союзом ограничительными мерами, начиная с 00:00 05.03.22 воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются. Авиакомпания Royal Flight продолжает выполнять вывоз своих туристов из заграничных аэропортов", — говорится в сообщении.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов.