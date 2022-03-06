МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находятся российские туристы, не смог вылететь из египетского Шарм эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией. Visa и Mastercard приостановят свою деятельность в России

По словам собеседника агентства, борт U6 1886 должен был вылететь в субботу в Домодедово. Российский борт должен был пролетать над территорией Кипра.

"Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись", — сказал собеседник.

Он добавил, что ранее в субботу с египетских курортов на Красном море в Россию благополучно вернулись два других борта "Уральских авиалиний". Их маршрут также пролегал над Кипром. Собеседник сказал, что сейчас идет согласование других маршрутов, "однако на это может уйти время".

Как сообщил другой источник, знакомый с ситуацией, туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели.

Ранее "Уральские авиалинии" объявили, что с 14 марта до 20 мая отменяет полеты в Египет. Авиакомпания уточнила, что с 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из этой страны.