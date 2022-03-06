МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российские маркетплейсы в преддверии 8 марта зафиксировали рост спроса на украшения, бытовую технику и парфюмерию, сообщили компании, опрошенные РИА Новости. Россияне признались в недовольстве из-за полученных новогодних подарков

"На Ozon продажи ювелирных изделий в период с 1 по 4 марта выросли в 2,4 раза год к году, а бижутерии — почти в 4 раза. В ювелирных украшениях россияне в подарок выбирают подвески и серьги", — сообщили в маркетплейсе.

Растёт спрос и на бытовую технику. В онлайн-ритейлере Wildberries продажи ноутбуков перед 8 марта выросли в 3,66 раз год к году, смарт-часов — в 2,35 раза, смартфонов — в 1,69 раза.

В то же время Ozon отмечает и рост спроса на технику для волос — спрос на фены с начала марта вырос в 3,2 раза год к году, на выпрямители для волос — в 1,83 раз. Растет спрос и на мелкую бытовую технику — продажи выросли в 2,2 раза.

Ещё одним традиционным подарком к 8 марта являются парфюмерия и косметика. "Больше всего в штуках россияне приобрели кремов (+84%), подарочных наборов косметики (+114%) и духов (+331%)", — отметили в Wildberries.

На Ozon спрос на косметику вырос 1,8 раза, на парфюмерию — в 1,66 раза.