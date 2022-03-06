МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Производителям продуктов питания могут разрешить продавать на развес сахар, крупы, макаронные изделия и муку, чтобы снизить издержки, пишут "Известия". Исследование показало, как повысились цены в несетевой рознице в России

Соответствующий вопрос, по данным издания, обсуждали 4 марта на совещании в Минсельхозе. Такой подход, как отмечается, позволит минимизировать затраты компаний на упаковку, которая начала резко дорожать еще в прошлом году.

"Эта мера поможет снизить зависимость от упаковки, а, следовательно, сократить себестоимость, — сказал исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. — Она также позволит завешивать необходимое количество продукта. Неудобство в том, что возможность торговать в таком формате имеет относительно небольшое количество магазинов".

В Минсельхозе подтвердили, что вопрос о продаже продуктов без упаковки сейчас прорабатывается. В ведомстве отметили, что внесение изменений в нормативно-правовую базу относится к компетенции Роспотребнадзора. Но если такое решение примут, то производители будут готовы поставлять продукцию в торговые предприятия как в упаковке, так и без нее, уточнили в министерстве.

В Минпромторге также рассматривается возможность продажи сыпучей пищевой продукции на развес и паллетной выкладки. По мнению ведомства, ограничения, которые препятствуют реализации пищевой продукции без упаковки, могут временно отменить.

В министерстве отметили, что розничная цена товара формируется из совокупности элементов, на конечную стоимость влияет в том числе цена потребительской упаковки плюс расходы на расфасовку товаров. Если компании смогут продавать продукцию без потребительской упаковки или вразвес, то производители и продавцы сэкономят сумму указанных расходов, следовательно, эти расходы не будут участвовать в формировании цены товара, что отразится на его ценнике, указали в ведомстве.