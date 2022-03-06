Эксперт Панов: перед 8 марта идет множество предложений о скидках, и это мощный инструмент влияния
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Интернет-реклама накануне праздника 8 марта содержит множество предложений о скидках, которые являются одним из самых мощных инструментов влияния на аудиторию, рассказал "Известиям" сооснователь компании "Виртуальный маркетолог Макс" Юрий Панов.
Так, по его словам, клиент, видя заявленную крупную скидку, охотно совершает покупку, пребывая в уверенности, что экономит, и чувствует себя по-настоящему довольным, даже если размер равнялся наценке накануне праздника.
"Сложно пройти мимо снижения стоимости на 30–50% и остаться равнодушным. Психологи определили, что у человека тут же появляется мысль о том, что он непременно хочет этот товар, происходит выброс адреналина в кровь и учащается пульс", — объяснил Панов.
Еще одна уловка — искусственно созданный дефицит, то есть ограниченный срок предложения или количества товаров. Способ притягивает новых покупателей: у них появляется страх потери. Это чувство преобладает над вопросом "А действительно ли мне так нужна эта вещь?
"Таймер с обратным отсчетом до окончания акции, напоминание о том, что количество товара ограничено или что его получат первые сто покупателей, создают ненужную спешку и не оставляет времени на раздумья", — отметил специалист.
Активно используется так называемый лид-магнит. Клиенту предлагают что-то бесплатное перед покупкой основного товара — например, "получи подборку лучших романтических фильмов" или "дарим бесплатный пробник парфюма". При этом открыто клиента не призывают совершать покупку, но после получения бесплатного подарка у него появляется "чувство долга", и он считает себя обязанным что-то купить.
Использование в интернет-рекламе звезд, которые уже купили или получили в подарок товар, также подталкивает к покупке. Срабатывает сразу несколько триггеров: желание быть похожим на известного человека; лидер мнений не будет покупать что-то действительно ненужное или плохое по качеству. Возникает убежденность, что жена, мать, сестра покупателя не хуже знаменитости и достойны такого же подарка.
"К выбору подарков накануне гендерных праздников лучше готовиться заранее. Тогда многие уловки маркетологов вас просто не затронут. Если подарки все-таки покупаются в последний момент, то сравнивайте цены в разных интернет-магазинах", — дал совет Панов.
https://1prime.ru/business/20220306/836281478.html