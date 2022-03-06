МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Интернет-реклама накануне праздника 8 марта содержит множество предложений о скидках, которые являются одним из самых мощных инструментов влияния на аудиторию, рассказал "Известиям" сооснователь компании "Виртуальный маркетолог Макс" Юрий Панов. Исследование показало, что в России подарят девушкам на 8 марта

Так, по его словам, клиент, видя заявленную крупную скидку, охотно совершает покупку, пребывая в уверенности, что экономит, и чувствует себя по-настоящему довольным, даже если размер равнялся наценке накануне праздника.

"Сложно пройти мимо снижения стоимости на 30–50% и остаться равнодушным. Психологи определили, что у человека тут же появляется мысль о том, что он непременно хочет этот товар, происходит выброс адреналина в кровь и учащается пульс", — объяснил Панов.

Еще одна уловка — искусственно созданный дефицит, то есть ограниченный срок предложения или количества товаров. Способ притягивает новых покупателей: у них появляется страх потери. Это чувство преобладает над вопросом "А действительно ли мне так нужна эта вещь?

"Таймер с обратным отсчетом до окончания акции, напоминание о том, что количество товара ограничено или что его получат первые сто покупателей, создают ненужную спешку и не оставляет времени на раздумья", — отметил специалист.

Активно используется так называемый лид-магнит. Клиенту предлагают что-то бесплатное перед покупкой основного товара — например, "получи подборку лучших романтических фильмов" или "дарим бесплатный пробник парфюма". При этом открыто клиента не призывают совершать покупку, но после получения бесплатного подарка у него появляется "чувство долга", и он считает себя обязанным что-то купить.

Использование в интернет-рекламе звезд, которые уже купили или получили в подарок товар, также подталкивает к покупке. Срабатывает сразу несколько триггеров: желание быть похожим на известного человека; лидер мнений не будет покупать что-то действительно ненужное или плохое по качеству. Возникает убежденность, что жена, мать, сестра покупателя не хуже знаменитости и достойны такого же подарка.

"К выбору подарков накануне гендерных праздников лучше готовиться заранее. Тогда многие уловки маркетологов вас просто не затронут. Если подарки все-таки покупаются в последний момент, то сравнивайте цены в разных интернет-магазинах", — дал совет Панов.