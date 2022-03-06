ТАШКЕНТ, 6 мар — ПРАЙМ. Российская авиакомпания iFly с 5 марта приостановила полеты в Узбекистан, сообщает в воскресенье агентство "Узавиация". Росавиация продлила режим временного ограничения полетов

Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 апреля 2021 года. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и российских авиакомпаний, между двумя странами также осуществляются чартерные рейсы.

"Авиакомпания iFly предоставила официальную информацию в авиационную администрацию Республики Узбекистана о том, что, начиная с 5 марта 2022 года приостанавливает все запланированные рейсы по всем направлениям в Республику Узбекистан на неопределенный срок", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

В агентстве уточнили, что пассажирам отмененных рейсов для возврата денег или повторного бронированием билетов на другой период времени, рекомендуется обращаться в авиакассы, где были приобретены данные билеты.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ранее зарубежные рейсы уже приостановили "Аэрофлот", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.

По данным министерства транспорта Узбекистана, до пандемии коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана. В конце 2021 года количество рейсов между узбекистанскими и российскими городами после локдауна выросло до 22 в неделю.